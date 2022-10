“È stata una partita dinamica, dura e complicata, che i ragazzi hanno interpretato con il piglio giusto. Forse, per via della stanchezza, siamo stati poco lucidi nella gestione della palla e in questo dobbiamo migliorare. In ogni caso, bravi i ragazzi a sacrificarsi e saper soffrire. In un momento delicato per noi, in termini di infortuni, è stato importante portare a casa un punto“. Commenta così, Giuseppe Laterza, lo 0-0 del “Liguori” con la Turris.