Intervenuto a Piazza Pulita, trasmissione in onda su La7, il ministro dell’interno Matteo Piantedosi si sofferma sulle mafie esistenti in Italia e sul loro grado di pericolosità. Tra queste vi è anche quella foggiana. Ecco come si esprime su di essa: “E’ preoccupante, ma non è vero che lo stato non ne sappia nulla. Anche lì sono state fatte grandissime operazioni. Io presto sarò a Foggia, per presiedere un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ma anche per esprimere vicinanza a quei territori ed a chi opera lì. La mafia foggiana si sta caratterizzando soprattutto per l’esercizio di una violenza visibile e talvolta ancora eclatante. E’ quella che spara ancora, uccide e fa ancora operazioni molto eclatanti. E’ quella che si avvicina alla vecchia mafia, Si pensi anche all’assalto ai portavalori, anche a costo di operazioni spettacolari sulle autostrade”.

