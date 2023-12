Piano Mattei, a Barletta il Viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli

BARLETTA – Il Piano Mattei come opportunità di sviluppo e impresa sull’asse Italia-Africa. Appuntamento giovedì mattina presso la Sala Rossa del Castello Svevo di Barletta con il Viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, che ha fatto il punto sui rapporti che legano il territorio italiano, in particolare l’area meridionale, con il continente africano. Dalle migrazioni ai rapporti commerciali, gli spunti principali per una crescita comune sul piano commerciale e della sicurezza.

