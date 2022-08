BARI – Nuove volumetrie per più di 1.6 milioni di metri quadri. Nuove costruzioni che sulla carta potranno accogliere 16.620 nuovi abitanti e il maggior numero di interventi tra Poggiofranco e San Pasquale. A tredici anni dal Piano Casa la ripartizione Urbanistica del Comune di Bari traccia un bilancio degli effetti che lo strumento ha determinato in città. Dal 2009 sono state presentate 306 istanze per interventi di demolizione e ricostruzione. In tutto però le domande presentate sono state 621 perché sono incluse anche quelle che prevedono un ampliamento volumetrico.