FOGGIA- Uno ha tentato di investire i poliziotti, un altro ha aggredito i carabinieri. Un pregiudicato è evaso dai domiciliari e ha ingaggiato inseguimento con gli agenti del commissariato e altri hanno nascosto soldi, armi, munizioni e droga: cinque persone sono state arrestate nelle perquisizioni e controlli a tappeto svolti nella giornata di ieri, 20 gennaio tra Foggia e San Severo dalla Squadra Stato.

Dunque, a soli cinque giorni dall’intervento ad alto impatto del 15 gennaio, il capoluogo Dauno torna a essere assediato dalle Forze dell’ordine che combattono giorno e notte l’illegalità sul territorio. Polizia di Stato e Arma dei carabinieri hanno dato esecuzione a diverse perquisizioni nelle aree ad alta densità criminale alla ricerca di armi, droga e latitanti.

Nella città di Foggia, hanno operato contemporaneamente gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia e di Bari, con il supporto dei reparti speciali della Polizia di Stato e, in particolare, del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale”, del Reparto Volo di Bari e di unità cinofile antidroga e antiesplosivo dell’Upgsp di Bari, unitamente ai militari del Nucleo Investigativo dei carabinieri, ai militari della compagnia carabinieri di Foggia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia.

Perquisiti box e cantine, luoghi utilizzati per nascondere ordigni, armi e droga

Sin dalle prime luci dell’alba sono state eseguite decine di mirate perquisizioni in edifici nella disponibilità di diversi soggetti, anche con precedenti penali, e setacciati una serie di box e cantine a carico di ignoti, luoghi spesso utilizzati dalla criminalità per nascondere ordigni, armi e droga, nonché altri proventi illeciti.

L’attività di intensificazione dei servizi di controllo del territorio e di repressione dei reati, effettuata anche nei giorni immediatamente precedenti (perquisizioni a tappeto del 15 gennaio), ha prodotto dei risultati significativi, con l’arresto di tre persone a Foggia e due a San Severo e il sequestro di armi, munizioni, sostanze stupefacenti e denaro contante.

A Foggia un ventenne tenta di investire poliziotto: nasconde 4100 euro e droga

Nel capoluogo dauno, la Squadra Mobile ha tratto in arresto un giovane 20enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e resistenza a pubblico ufficiale.

Il ventenne, fermato durante un controllo su strada, al fine di sottrarsi allo stesso, ha tentato di investire con la propria autovettura un operatore della Polizia, cagionandogli delle lesioni personali.

Prontamente raggiunto e bloccato, il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare e, nel corso di quest’ultima, gli investigatori della Polizia di Stato hanno trovato e sequestrato, in un nascondiglio, 43 grammi di cocaina, suddivisa in più dosi per essere venduta, vario materiale utilizzato per il confezionamento e il taglio della sostanza stupefacente, nonché la somma di 4.100 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari e, successivamente alla convalida, a una misura limitativa della libertà personale.

Un trentenne trovato con oltre 700 grammi di eroina, marijuana e hascisc

Inoltre, la Squadra Mobile di Foggia, nell’ambito di attività d’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a una misura cautelare in carcere nei confronti di un trentenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di oltre 700 grammi tra eroina, marijuana e hascisc.

Un 31enne pregiudicato ha aggredito i carabinieri di Foggia

I militari della compagnia carabinieri di Foggia, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 31enne pregiudicato, per i reati di lesioni personali, violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, alla richiesta della pattuglia di spostarsi dal centro strada, dapprima ha inveito nei confronti dei militari e, subito dopo, li ha aggrediti fisicamente cagionando agli operanti delle lesioni personali. Inoltre, ha tentato di danneggiare anche l’autovettura di servizio dei carabinieri.

A San Severo sequestrate tre pistole e munizioni a un 28enne

A San Severo, i poliziotti del commissariato, nel corso di un controllo stradale, hanno fermato una utilitaria guidata da un 28enne che ha trasportato tre confezioni di cartucce per pistola. La perquisizione è stata successivamente estesa alla sua abitazione dove sono state trovate e sequestrate 3 pistole di diverso calibro. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione illegale di armi e munizioni.

Evade dai domiciliari e ingaggia inseguimento con poliziotti: 33enne nei guai

Sempre in San Severo, i poliziotti del commissariato, unitamente a quelli del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale di Bari”, hanno tratto in arresto un 33enne per evasione dagli arresti domiciliari e per detenzione illegittima di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato fuori della propria abitazione intento a guidare la propria autovettura e, accortosi della presenza degli agenti, ha effettuato una manovra repentina, cercando di eludere il controllo e dandosi alla fuga.

È stato inseguito e bloccato dagli operatori che hanno proceduto alla sua identificazione nonché a sottoporlo a perquisizione personale e domiciliare. Nell’abitazione dello stesso è stata trovata e sequestrata della sostanza stupefacente nonché un bilancino di precisione utilizzato per pesare la droga.

Va precisato che la posizione delle persone arrestate è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesse, sebbene siano attinte da gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati per i quali si procede, non possono essere considerate colpevoli sino alla condanna definitiva.