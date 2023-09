Brindisi: investito da auto pirata, un uomo muore sul colpo

Tragedia a Brindisi. Un uomo di 82 anni è stato investito da un’auto in via Palmiro Togliatti, nelle immediate vicinanze del Palazzo di Giustizia, e ha perso la vita. È accaduto alle 19.30 circa di domenica 24 settembre. La persona alla guida dell’auto non si è fermata per prestare soccorso e si è data alla fuga. Sul posto gli agenti della polizia locale di Brindisi, coordinati dal comandante Tonio Orefice, per ricostruire l’accaduto. Dai primi rilievi pare che la vittima (le cui iniziali sono T.T.), che si trovava ad una decina di metri dalle strisce pedonali, dopo il violento impatto sia andata a sbattere contro un’altra auto. Il decesso sarebbe avvenuto sul colpo. Il pm di turno, De Nozza, ha disposto la rimozione del corpo e la restituzione della salma alla famiglia.

