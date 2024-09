‘Pedalare per una Lecce più sostenibile’: l’appello di LeccePedala

“Venite a pedalare con noi per riaffermare una prospettiva diversa per Lecce, lontana dal traffico caotico, centrata sulla mobilità sostenibile e l’inclusività”. Questo è l’appello del movimento di cittadinanza attiva LeccePedala in occasione della Settimana Europea della Mobilità, che si concluderà domenica 22 settembre con la pedalata collettiva “Tutti in pista per la città 30!”.

L’invito è esteso a tutti i cittadini, compresi il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, affinché possano toccare con mano le potenzialità e le criticità della rete di piste ciclabili di Lecce.

La pedalata collettiva partirà alle 17 dal piazzale della Chiesa di San Giovanni Battista e attraverserà la città, dalla zona del Quartiere Stadio fino al Parco di Tagghiate Urban Factory, dove si concluderà con un aperitivo autorganizzato. Sono previste tre tappe intermedie per permettere a tutti di aggregarsi: alle 17:20 in Piazza Ludovico Ariosto, alle 17:40 in Piazza Sant’Oronzo, e alle 18 a Porta San Biagio. L’evento terminerà al Parco di Tagghiate Urban Factory alle 19, con un aperitivo offerto dagli attivisti della Ciclofficina Onza Onza.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è dimostrare l’importanza di un sistema di piste ciclabili sicuro e funzionale per chi sceglie di non contribuire al traffico automobilistico. “Occorre una visione globale per orientare le scelte dei cittadini verso la mobilità sostenibile”, spiegano gli attivisti di LeccePedala. La città di Lecce, con un crescente volume di traffico sia di residenti che di pendolari e turisti, non può più sopportare una tale situazione. Per questo, LeccePedala chiede non solo di completare la rete ciclabile, ma di abbracciare la prospettiva della “città 30”, ridisegnando lo spazio pubblico in favore dei soggetti più fragili, a partire da pedoni e ciclisti.

Nonostante l’annuncio di alcune iniziative istituzionali per la Settimana della Mobilità, gli attivisti di LeccePedala esprimono rammarico per la mancanza di un programma dettagliato che favorisca la partecipazione dei cittadini. Essi sottolineano che il coinvolgimento delle associazioni, attuato fino all’anno scorso attraverso un bando pubblico e trasparente, è mancato in questa edizione.

La campagna della Settimana Europea della Mobilità, promossa dal Ministero dell’Ambiente, è riconosciuta come una forza trainante per la mobilità urbana sostenibile in Europa e oltre. Il tema scelto per il 2024, “La condivisione degli spazi pubblici”, si basa su quattro linee guida: vivere lo spazio pubblico in modo diverso, riqualificare insieme lo spazio urbano, creare strade scolastiche sicure e progettare strade più sicure. L’obiettivo è promuovere un ambiente urbano in cui persone, mezzi di trasporto e attività abbiano il proprio spazio, migliorando la qualità della vita e riducendo l’inquinamento.

Oltre alla pedalata di domenica, LeccePedala ha organizzato altre iniziative di sensibilizzazione:

1. Giovedì 19 settembre: BIKE&SWING 2024 – Una pedalata accompagnata da balli swing. Raduno alle 18 presso la Camera di Commercio, Viale Gallipoli. Partenza alle 18:30.

2. Venerdì 20 settembre: IL CICLISTA ILLUMINATO – Un’azione di informazione sulle dotazioni di sicurezza obbligatorie per le biciclette. Raduno alle 19 presso Porta San Biagio.

LeccePedala continua così la sua battaglia per una città più vivibile e sostenibile, invitando tutti a unirsi per una Lecce migliore.

