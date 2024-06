PD Taranto si stringe attorno a Luca Contrario, ‘Vittima di bullismo istituzionale’

TARANTO – Il Partito Democratico compatto sostiene il suo capogruppo in Consiglio Comunale, Luca Contrario. Contrario, insieme ai consiglieri Enzo Di Gregorio e Lucio Lonoce, guida un gruppo consiliare che si distingue per il rispetto del dibattito istituzionale. Tuttavia, durante la seduta di ieri, ancora una volta, Contrario è stato oggetto di offese e applausi ironici da parte della maggioranza e del centrodestra, con il Vicesindaco in testa, durante la dichiarazione di voto sulle nuove tariffe TARI.

“Non è la prima volta che accade, persino il sindaco, che dovrebbe essere un esempio di rispetto istituzionale, non è stato immune a tali comportamenti. Destra e maggioranza, unite a sostegno di Melucci, mostrano un atteggiamento di bullismo politico-istituzionale. Non tollereremo più questi atteggiamenti”, dichiarano Anna Filippetti, segretaria provinciale del Pd Taranto, e Giuseppe Tursi, segretario cittadino del Pd Taranto. “Il danno maggiore viene fatto a Taranto e ai suoi cittadini, che non meritano di assistere a questi vergognosi spettacoli”.

Il Partito Democratico confida nel presidente del Consiglio Comunale affinché faccia rispettare il regolamento, espellendo dall’aula coloro che la degradano a volgare bivacco. È stata inoltre ventilata la possibilità di rivolgersi al prefetto per ripristinare il decoro all’interno del consiglio comunale di Taranto. “Il sindaco, impegnato in continui cambiamenti di giunta, farebbe bene a concentrarsi sui problemi dei cittadini e richiamare la sua maggioranza al rispetto delle istituzioni”, concludono Filippetti e Tursi.

Mattia Giorno, responsabile enti locali della segreteria provinciale Pd Taranto, aggiunge: “Quanto accaduto in consiglio comunale giovedì 27 giugno è tremendo, al limite del vilipendio delle istituzioni e della città. A Luca Contrario va tutta la nostra solidarietà per gli episodi di bullismo istituzionale subiti. Ridere, schernire e insultare un consigliere comunale offende non solo lui ma anche il partito e la comunità che rappresenta, oltre che l’intera città. Non tolleriamo e ci opporremo sempre a questo atteggiamento antidemocratico e offensivo”.

Giorno conclude sottolineando la mancanza di rispetto e di una chiara linea politica per la guida della città da parte del Centrodestra, evidenziando un presunto accordo politico che amministrerebbe Taranto a discapito dei suoi cittadini. Nei prossimi giorni il Partito Democratico valuterà se incontrare il Prefetto e intraprendere ulteriori azioni a tutela della dignità, delle istituzioni e della città. “Taranto non merita questo scempio”.

