PD Puglia: ‘Con Loredana Capone si rafforza mozione Schlein’

“Loredana Capone è una donna che ha fatto tante battaglie politiche e civiche per la Puglia, per il Mezzogiorno e per le donne. Sempre determinata, competente, conosce la Puglia e il Partito come pochi. Sarà un grande valore aggiunto per la mozione nella battaglia per la centralità del Mezzogiorno e nella sfida di rigenerazione della sinistra lanciata da Elly Schlein. Avere in squadra esperienze come quelle di Loredana rafforza ancora di più il progetto collettivo che stiamo costruendo nel Paese con Elly Schlein. Per un PD interprete di un centrosinistra moderno capace di sfidare a viso aperto la destra di Meloni”. Così Francesco Boccia, senatore PD e Coordinatore della mozione Schlein al Congresso del Partito democratico.

