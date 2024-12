Paura in Fiorentina-Inter, Bove si accascia improvvisamente: condizioni sarebbero in miglioramento

Grande paura in Fiorentina-Inter, quando al 17′ Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, si è improvvisamente accasciato, in preda ad un malore, subito dopo essersi allacciato le scarpe. Panico tra i calciatori in campo che hanno subito soccorso il malcapitato, immediato l’intervento degli operatori sanitari. Bove è stato poi subito trasportato in ospedale.

Le squadre hanno abbandonato il rettangolo di gioco del “Franchi”, gara ufficialmente rinviata a data da destinarsi per emergenza medica.

Ultim’ora: il giocatore sarebbe vigile, cosciente e respirerebbe autonomamente. E’ quanto si apprende da Repubblica.

