Partipilo in uscita dal Parma dopo l’arrivo di Almqvist. Il Bari potrebbe sferrare il colpo

Anthony Partipilo è in uscita dal Parma. L’arrivo di Almqvist e quello imminente di Cancellieri riducono lo spazio per il 30enne attaccante barese, che ora può lasciare l’Emilia. Il Bari resta alla finestra, attendendo le richieste dei gialloblù che potrebbero decidere anche di cedere l’attaccante in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Ulteriori notizie sono attese nelle ultime ore, con i tifosi biancorossi che adesso sognano un grande ritorno sulla trequarti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author