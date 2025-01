Parco Pianelle: un sistema per la prevenzione incendi

Prevedere e prevenire gli incendi al parco delle Pianelle. Oggi è possibile grazie a un sistema di sensori e termocamere installato all’interno della riserva naturale.

Giovedì 30 gennaio alle 16,30 a Palazzo Ducale (Sala Consiliare) si terrà la presentazione del sistema di monitoraggio per la prevenzione degli incendi boschivi nella Riserva Naturale delle Pianelle realizzato dal Comune di Martina con un finanziamento di 94.855,71 euro ottenuto dalla Sezione Protezione Civile Regionale.

I fondi ottenuti a seguito di accoglimento della proposta progettuale presentata dai competenti uffici comunali, nell’ambito del “POR Puglia 2014–2020 – Azione 5.2 “Interventi per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico”, hanno consentito di realizzare un sistema integrato di monitoraggio, previsione e prevenzione del rischio incendi composto da sensori, termocamere e strumenti tecnologici altamente performanti il cui utilizzo è attuato anche mediante strategia di comunicazione in real time, storicizzazione del dato degli eventi e trasmissione immediata al centro di Protezione Civile Comunale e agli organi di sorveglianza e controllo presenti sul territorio.

Il sistema, istallato all’interno delle aree boscate della Riserva Naturale Regionale Bosco delle Pianelle, trasmette alcuni dati dalle zone nevralgiche del polmone verde in modo da fornire indicazioni utili su eventuali situazioni di potenziale rischio incendi e, quindi, consentire di intervenire con la massima tempestività.

Interverranno:

l’Assessore ai Parchi e alle Riserve Naturali Vincenzo Angelini,

il progettista, dottore forestale Giuliano Rocca Romanazzi,

il dirigente del Settore Ambiente – Protezione Civile ingegnere Giuseppe Mandina,

il Ceo di Coing Società Cooperativa Gianfranco Spalluto.

Sempre con l’obiettivo di tutelare ulteriormente il patrimonio boschivo della Riserva Naturale Regionale Bosco delle Pianelle, è stata ammessa ad istruttoria un’altra richiesta di finanziamento presentata dal Comune di Martina che è in attesa di erogazione del contributo di 295.000,00 euro a seguito della domanda di sostegno presentata nell’ambito del PSR 2014-2020 Puglia – Misura 8 – Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati da incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Si tratta di fondi che consentiranno di realizzare un progetto di miglioramento boschivo principalmente mirato al rafforzamento e al potenziamento della funzionalità delle superfici forestali al fine di prevenire e/o contrastare le conseguenze dovute ad eventi catastrofici (incendi, calamità naturali, ecc) di dissesto idrogeologico, siccità ed inondazioni.

In particolare, il progetto consiste nella realizzazione delle infrastrutture necessarie alla tutela e salvaguardia dell’area dagli incendi boschivi, attraverso un viale perimetrale tagliafuoco, piste forestali, per permettere l’accesso al servizio AIB. Il progetto prevede inoltre più interventi selvicolturali di miglioramento di una porzione di bosco ceduo e di parte della pineta.

“La Riserva Naturale delle Pianelle – ha sottolineato l’Assessore Vincenzo Angelini– è una delle zone boscate più estese della Puglia, un polmone verde di enorme valore e una delle attrattive per il turismo eco sostenibile. Dunque mettere in atto le azioni possibili per salvaguardarlo è una delle priorità dell’Amministrazione. In questa direzione va la realizzazione di un sistema di monitoraggio per un’attività di prevenzione incendi più capillare e incisiva effettuata con l’impiego e l’installazione di strumenti tecnologici innovativi. Ci aiuterà a contrastare più efficacemente il rischio incendi, aumentato negli ultimi anni in seguito alle conseguenze dei cambiamenti climatici come l’aumento della temperatura e dei periodi di siccità”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author