Par.e.te, un progetto per la valorizzazione dei muretti a secco

Un fattore identitario del nostro territorio, ma anche un elemento che ha un ruolo insostituibile dal punto di vista ecologico, paesaggistico e geomorfologico: i muretti a secco e tutte le strutture minori in pietra costruite con la medesima tecnica sono centrali nella vita di territori fortemente agricoli come quello di Conversano e la Puglia in generale e diventano iconici per gran parte delle città pugliesi. Nasce da questo presupposto il progetto PAR.E.TE. – Partecipazione e Territorio, promosso dal Comune di Conversano in sinergia con Regione Puglia nell’ambito dei processi partecipativi di Puglia Partecipa, in collaborazione con GAL Sud Est Barese, SAC Mari tra le Mura e Riserva Naturale Orientata Regionale dei Laghi e della Gravina di Monsignore di Conversano.

PAR.E.TE. è un progetto che mira a tutelare e valorizzare tale patrimonio a rischio di estinzione e strettamente interconnesso al paesaggio rurale, alle tradizioni ed ai saperi e che si origina da un’istanza proveniente dalle associazioni ambientaliste del territorio e sostanziata tra gennaio e settembre 2022 in un processo di concertazione finalizzato all’approvazione del Regolamento Comunale sulle strutture in pietra a secco.

Tra marzo e aprile, in calendario le tappe del percorso partecipato: quattro incontri pubblici, tre escursioni outdoor con guida specializzata, un photo contest di tre settimane, un’assemblea pubblica conclusiva programmata per il prossimo 23 aprile e una conferenza stampa in calendario martedì 5 marzo 2024 alle ore 16,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Conversano (in piazza XX settembre a Conversano).

Oggetto della conferenza stampa sarà la presentazione generale del progetto e la presentazione dettagliata del percorso con gli appuntamenti relativi agli incontri pubblici e alle escursioni outdoor. Parteciperanno il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, l’assessore comunale delegata all’Agricoltura, Tiziana Palumbo, il responsabile dell’Area IX Ambiente, Decoro, Resilienza Urbana e Lavori Pubblici, Leonardo Lorusso, e l’animatore del progetto PAR.E.TE., Enrico Altini.

Dopo la conferenza stampa, a seguire, sempre nel pomeriggio di martedì 5 marzo 2024 e sempre nella Sala Consiliare del Comune di Conversano, si terrà anche il primo degli incontri pubblici con il Tavolo di Negoziazione aperto a cittadini e associazioni.

Già disponibile il questionario della Campagna di Indagine sulle Persone per coinvolgere la comunità di Conversano nella definizione del Regolamento Comunale che tuteli i muretti e gli altri manufatti in pietra a secco. Per partecipare è sufficiente rispondere a pochi quesiti a risposta multipla al link: https://forms.gle/7tzBVPivocKTR7JL9

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale del progetto www.progettoparete.it e sui canali social della Riserva Naturale Orientata Regionale dei Laghi e della Gravina di Monsignore di Conversano facebook @laghidiconversano e instagram @laghi.di.conversano

