Dragaggio del porto di Barletta, lavori al via il 5 marzo

BARLETTA – Al via da martedì 5 marzo i lavori per il dragaggio del porto di Barletta. La nuova fase che permetterà di ampliare il volume dei fondali avrà una durata di 85 giorni. Durante questo periodo, la Capitaneria di Porto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si occuperà di regolamentare il traffico marittimo per salvaguardare sia l’ambiente marino e costiero, sia il cronoprogramma delle attività.

Un percorso che parte dal primo finanziamento ottenuto nel 2011, pari a due milioni di euro. Dopo 13 anni, il costo complessivo dell’opera è stato quantificato in un finanziamento di circa 6 milioni. Al termine dei lavori, il porto di Barletta potrà ospitare navi commerciali fino a 10mila tonnellate.

