Barletta: Panchina, tanti nomi ma poche certezze

BARLETTA – Doppio incontro in casa Barletta per i ruoli di direttore sportivo e allenatore per la stagione 23/24. Il presidente biancorosso Mario Dimiccoli ha incontrato lunedì mattina Umberto Quistelli e Salvatore Ciullo, che hanno avuto impressioni positive sul progetto in cantiere.

Il dirigente barese, già in contatto con il patron barlettano da diversi giorni, potrebbe entrare ufficialmente nello staff dirigenziale entro questa settimana e starebbe già lavorando per dare un’impronta al futuro del club. Intesa con Dimiccoli che potrebbe crescere nelle prossime ore, con il presidente che però continua a muoversi anche in autonomia per quel che riguarda la guida tecnica.

Il colloquio con Ciullo fa parte di questa strategia. Il tecnico salentino, ancora legato al Matera, attende una proposta di rinnovo dai lucani, ma nel frattempo ha parlato con la società biancorossa per valutare possibili alternative. Le parti si riaggiorneranno, così come potrebbe essere per le figure di Vito Di Bari e Valeriano Loseto.

Quistelli, dal canto suo, avrebbe proposto la figura di Giovanni Tedesco, reduce da sei anni nel campionato di Malta. Il suo approdo nel girone H di Serie D potrebbe essere valutato nei prossimi giorni, nella pletora di nomi che orbitano attorno al Barletta Calcio ormai da diverso tempo. Dimiccoli non si espone e lavora sotto traccia: il mancato arrivo di Nicola Ragno, però, ha scatenato un giro di colloqui che al momento risultano ancora embrionali e superficiali. Momenti delicati per eventuali risvolti, in attesa di una prima conferenza stampa per chiarire gli aspetti della nuova stagione.

