Pancaro: ‘Non sono venuto a Monopoli solo per la salvezza’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Sconfitta con la Viterbese: “La sconfitta ci ha lasciato una forte delusione, ma in settimana siamo riusciti a trasformarla in rabbia. Non cerco alibi e non abbiamo perso per colpa del terreno di gioco, su cui ho solamente fatto una constatazione”.

Turris: “I nostri avversari sono reduci da una vittoria e avranno entusiasmo. La Turris dispone di buone individualità, all’andata ci ha messo in difficoltà e non dobbiamo dimenticarlo. In settimana abbiamo lavorato bene e la squadra è in salute”.

Indisponibili: “Oltre allo squalificato De Risio, mancherà anche Piarulli. Santaniello ha accusato un fastidio dopo il match di Viterbo e sarà valutato durante la prossima settimana”.

Modulo: “Abbiamo giocatori molto duttili che ci consentono di variare gara dopo gara o a partita in corso. Questa qualità rappresenta un vantaggio e un’arma in più. Non ho ancora deciso in merito al ballottaggio Piccinni-Rolando sulla trequarti”.

Tifosi: “I ragazzi sono riusciti a ricreare il giusto ambiente al Veneziani, grazie alle prestazioni e ai risultati. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, insieme a loro siamo più forti. Nelle ultime due gare interne abbiamo vinto, merito del giusto clima tra le mura amiche”.

Obiettivo: “Il campionato è molto equilibrato e il nostro unico pensiero dev’essere quello di raggiungere al più presto quota 42 punti. Sono una persona molto ambiziosa, non sono venuto a Monopoli solo per la salvezza ma non dobbiamo dimenticare le problematiche che abbiamo dovuto risolvere. Una volta raggiunto l’obiettivo prioritario, però, non dobbiamo porci limiti”.

Condividi su...



Linkedin

email