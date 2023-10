Palo del Colle, la nuova biblioteca comunale prende vita

PALO DEL COLLE – Tre appuntamenti al mese per animare gli spazi del contenitore culturale di Palo del Colle, nel Barese. Si apre questo fine settimana il cartellone di appuntamenti – ottobre a luglio del prossimo anno – in programma alla nuova Biblioteca Comunale Giuliani, location da poco restituito alla città in una moderna veste di community library. Spazio a presentazioni letterarie, incontri e musica con cantautori, reading teatrali e spettacoli per bambini, tutti incontri la cui organizzazione è stata curata dall’Associazione Asteria Space. Non sarà trascurata neanche l’arte visiva. infatti sono in programma una serie di mostre che saranno allestite negli spazi della biblioteca e che vedranno esposte opere di fotografi, pittori, illustratori pugliesi. Durante il primo appuntamento di ogni mese verrà inaugurata una mostra che resterà per trenta giorni.

