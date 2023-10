Bari, danza: visual art con la rassegna “A maglie larghe”

BARI – Torna, facendosi portavoce di concetti quali inclusione e accessibilità, la rassegna di performing arts “A Maglie Larghe”. Giunta alla sua settima edizione, ideata e organizzata dal collettivo Factor Hill sotto la storica direzione artistica di Alessandra Gaeta, la kermesse ha aperto i battenti domenica scorsa, primo ottobre. Appuntamenti nel capoluogo pugliese e a Palo del Colle.

Il tema dell’edizione 2023 è “Il corpo potenziale”. Attraverso un’ampia programmazione, quest’anno la rassegna spazia dalla performance dal vivo, alla visual art, a talk tematici e laboratori di movimento. Si pone l’attenzione sul corpo, inteso come contenitore di infinite possibilità e innumerevoli contraddizioni, che lo rendono unico e indispensabile. Obiettivo è dare voce e spazio ai corpi e alle identità che vivono ai margini, talvolta non per scelta.

