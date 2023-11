Pallanuoto, Waterpolo Bari si presenta prima dell’esordio in campionato

Unica squadra di Puglia della categoria. La più giovane del girone. La Waterpolo Bari si presenta alla città per raccontarsi e raccontare la nuova avventura dei ragazzi allenati da Paolo Baiardini per il prossimo campionato nazionale di Serie B (girone 3) di pallanuoto maschile.

Venerdì 1 dicembre (ore 17) nella sala Consiliare di Palazzo di Città l’allenatore sarà presente al completo assieme a tutti i ragazzi della squadra, capitanati da Gigi Foglio, e accompagnati dal presidente della Waterpolo Bari Emanuele Merlini e dal direttore sportivo Giovanni Tau. A fare gli onori di casa l’assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli, e il presidente della Federazione italiana Nuoto di Puglia (Fin), Nicola Pantaleo.

Tra i ragazzi anche i componenti delle giovanili seguiti da Daniele Di Pasquale, ex capitano delle calottine biancorosse e protagonista dell’ultima promozione in A, che per questa nuova stagione è tornato ad allenarsi con la prima squadra, rappresentando un rinforzo di rilievo.

Dopo i play off promozione disputati al termine della scorsa stagione, i Red proveranno ad alzare l’asticella sempre seguendo la crescita del gruppo di giovani che nel 2022 si è laureati Campioni d’Italia Under 18. L’esordio, in casa, è in programma sabato 2 dicembre alle 15 contro la Babel Sport Roma.

