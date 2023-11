Nuoto, Pilato vola a Parigi e si commuove per i femminicidi

Benedetta Pilato vola alle Olimpiadi di Parigi 2024. La tarantina ha trionfato nei 100 rana in 1’05″80 negli Assoluti italiani di Riccione conquistandosi il pass per i prossimi giochi olimpici. È la prima nuotatrice italiana a qualificarsi per Parigi. Benedetta ha affrontato anche il tema dei femminicidi non riuscendo a trattenere le lacrime durante l’intervista a Rai Sport. “Noi donne dobbiamo essere coraggiose, anche se non possiamo vivere con la paura: io non vorrei far vivere i miei figli in un mondo così”, ha detto commuovendosi.

