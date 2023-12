Pallanuoto B/M, Waterpolo Bari sbanca anche Roma: due su due

Due su due. La Waterpolo Bari espugna l’impianto dell’Asd Roma 2020 per 6 a 5 e viaggia a punteggio pieno dopo due giornate della serie B nazionale di pallanuoto (girone 3).

I ragazzi allenati da Paolo Baiardini sono primi nel torneo assieme a Pescara Nuoto e Pallanuoto Cc Lazio Wp. Una vittoria non affatto semplice quella ottenuta da capitan Gigi Foglio e compagni, che hanno dovuto affrontare un avversario preparato dando vita a una sfida giocata punto a punto.

Il risultato è comunque prezioso anche se la prestazione dei giovani biancorossi ha peccato in alcune fasi. Una caratteristica comunque messa in preventivo in questa fase di crescita della squadra, che prevede obiettivi e stimoli in grado di alzare l’asticella delle calottine biancorosse. I marcatori di giornata sono stati Alessandro Di Batista e Davide Lamacchia, con due reti a testa, cui si sono aggiunti i due giocatori più esperti, importanti nei momenti decisivi: il capitano Gigi Foglio, appunto, e Daniele Di Pasquale, il centroboa ritrovato in questa stagione dopo gli anni, da capitano, nella Serie A.

Non una prestazione brillante, come recita anche lo score, che ha visto il gol decisivo realizzato da Lamacchia a poco più di quattro minuti dalla sirena finale con un diagonale ravvicinato al termine di un’azione manovrata con la quale è stato sfruttata la superiorità numerica per un’espulsione nelle fila dei capitolini. Di lì in poi, come nelle precedenti lunghe fasi di gioco, le due squadre non sono state in grado di incidere per chiudere l’incontro da una parte o riaprirlo dall’altra.

Diversi gli errori di imprecisione nei rovesciamenti difronte e nelle situazioni con l’uomo in più. Bravi comunque i reds a reggere il ritorno degli avversari e a portare a casa tre punti importanti. Baiardini non è del tutto soddisfatto e individua gli aspetti da migliorare. “La partita è stata come previsto punto a punto – spiega il tecnico -. Con il loro gioco conservativo, ma di ripartenze ci hanno messo in difficoltà. È prevalsa un po’ più di qualità nostra. Nel complesso però non è stata un’ottima performance la nostra. Dobbiamo migliorare nelle letture delle situazioni e nel cinismo per affrontarle. Abbiamo solo due anni di esperienza nella categoria, ma dobbiamo migliorare in questo se vogliamo avere un salto di qualità”.

La squadra tornerà in vasca per la terza giornata sabato 16 dicembre nella piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere (dove disputa le partite casalinghe per l’indisponibilità dello Stadio del Nuoto) nella sfida di vertice contro Pescara.

