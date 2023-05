Pallamano: Junior Fasano a un passo dallo scudetto

La Sidea Group Junior Fasano supera in casa per 32–26 la Raimond Sassari in Gara 2 delle Finali Scudetto e pareggia la serie, con lo Scudetto che si assegnerà sabato alle 20.30, sempre nella palestra Zizzi.

La formazione biancazzurra, spinta dal proprio calorosissimo pubblico, inizia al meglio l’incontro portandosi subito sul 3-0, con gli ospiti che reagiscono accorciando sino al -1 (5-4 all’8’) per poi subire un parziale di 5-0 da parte dei fasanesi, avanti sul 10-4 al 17’.

Trascinata dalle reti di Albin Jarlstam (10 le sue realizzazioni in serata) e dalle parate di Alessandro Leban, supportato da un’ottima fase difensiva, la Junior conserva il medesimo vantaggio sino all’intervallo (16-10 al 30’), senza che il team sardo torni mai sotto le quattro reti di scarto.

Analogo l’andamento dell’avvio di ripresa, con la squadra capitanata da Flavio Messina avanti sul 20-13 al 36’, ed ancora sul 25-18 al 45’, sinonimo di un match di fatto sempre in controllo per i ragazzi allenati da Vito Fovio. Solo tra il 48’ ed il 54’ il Sassari riesce a ridurre il gap fino al -3 (28-25), ma nel finale è ancora la Sidea Group ad essere protagonista, con un break di 4-0 che riporta i padroni di casa sul +7 (32-25 al 57’), prologo del 32-26 della sirena.

Tripudio nella palestra Zizzi per il successo biancazzurro, con i sostenitori fasanesi già pronti a spingere, fra due giorni,Filippo Angiolini e compagni alla vittoria del quarto scudetto del club, nella consapevolezza che non sarà comunque semplice superare il team allenato dall’esperto “Zupo” Equisoain, come dichiarato anche dal vice-allenatore Giuseppe Crastolla: “Eravamo obbligati a vincere dopo il risultato di Gara 1 e lo abbiamo fatto alla grande, con una prestazione superlativa di tutti i ragazzi. Purtroppo non abbiamo il tempo di festeggiare, in quanto siamo già con la testa alla “bella” di sabato sera. Consci della forza del nostro avversario, faremo di tutto per poterci ripetere e vincere il tricolore dinanzial nostro bellissimo pubblico. Il coefficiente di difficoltà di Gara 3 ovviamente aumenterà, e solo chi rimarrà più lucido nell’arco dei 60 minuti avrà la meglio”.

La prevendita per i biglietti della gara che concluderà la stagione 2022/23 sarà aperta nella mattinata di sabato 20 maggio, dalle 9 alle 12, nella palestra Zizzi. Qualora la disponibilità dei tagliandi dovesse esaurirsi in questa finestra, non sarà ovviamente aperto il botteghino prima della partita, che sarà trasmessa anche in diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204) ed in streaming sul portale ElevenSports.

Sidea group Junior Fasano – Raimond Sassari: 32-26 (16-10 p.t.)​

Sidea group Junior Fasano: Sibilio, Angiolini 6, Sperti 1, Pugliese 1, Leban, Notarangelo 4, Messina, Boggia, Cantore 2, Vinci, Beharevic, Petrovski 2, Ostling 6, Corcione, Jarlstam 10. All.: Vito Fovio.

Raimond Sassari: Spanu, Aldini, Nardin 4, Mura, Malandrin de Oliveira 1, Bronzo 5, Delogu, Halilkovic 2, Bomboi, Pintori, Sampaolo, Grbavac 2, Hamouda 8, Brzic 4. All.: Francisco Javier “Zupo” Equisoain Azanza.

Arbitri: Simone–Monitillo. ​

