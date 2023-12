Pallamano A2/F, seconda trasferta consecutiva per Conversano

Seconda trasferta consecutiva per le ragazze del Conversano nel prossimo turno del girone C di Serie A2 femminile. Mastroscianni e compagne voleranno in Toscana, a Borgo San Lorenzo, per affrontare il Mugello.

La formazione fiorentina, attualmente a pari punti con la squadra di coach Brandi, è stata capace di battere il Camerano nella prima giornata e di uscire sconfitta negli altri due turni con Prato e Chiaravalle.

Conversano arriva alla gara dopo una settimana di riflessione alla luce della sconfitta maturata sabato scorso nelle Marche con Camerano: “Il ko di sabato è stato una doccia fredda perché eravamo arrivate pronte e cariche per affrontare al meglio la partita: purtroppo, l’errore principale è stata la mancanza di grinta nella seconda frazione di gioco – dichiara il portiere Giulia Gattulli -. Grinta che sono assolutamente certa metteremo in campo nella prossima partita con il Mugello, ancora una volta lontano dal Pala San Giacomo. Lavorando sugli errori commessi e con quel pizzico di grinta in più sono sicura che affronteremo al meglio l’incontro”.

L’appuntamento è alle ore 19.30 di sabato 9 dicembre sul parquet del palazzetto dello sport Gaddo Cipriani di Borgo San Lorenzo.

