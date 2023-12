Futsal A2/M, big match al PalaMazzola: New Taranto-Mascalucia

Dopo il pareggio con l’Audace Monopoli, la New Taranto C5 vuole ritornare alla vittoria. Dinanzi al proprio pubblico, sabato 9 dice alle 15 (ingresso gratuito), la squadra guidata da mister Angelo Bommino ospiterà il Mascalucia nella partita di cartello della 9a Giornata del campionato di Serie A2, girone D.

La squadra tarantina, nonostante il pareggio dell’ultimo weekend per 4-4 con i biancocelesti, ha mantenuto la vetta della classifica: al momento i rossoblù vantano un punto di gap sul secondo posto, occupato dall’Atletico Canicattì, e tre punti sul Sammichele. Entrambe le squadre, però, sono già state affrontate e sconfitte da capitan Bottiglione e compagni che, sul parquet di casa, vogliono ritrovare il successo contro la formazione sicula.

Mascalucia, invece, vuole riscattarsi dopo aver subìto la prima sconfitta casalinga (la seconda stagionale) contro il Futsal Canicattì per 3-1: uno stop inaspettato per la squadra di mister Incatasciato, tra le contendenti per la vittoria del girone D del campionato di Serie A2.

A presentare la sfida è Salvatore Di Pietro: «Sarà una partita difficile perché si affrontano la prima e la quarta forza del campionato. Conosciamo bene l’importanza del match: loro sono una squadra molto preparata ma in settimana abbiamo lavorato bene per arrivare a questo incontro nella miglior condizione possibile. Vogliamo fare bene davanti al nostro pubblico».

L’universale della New Taranto torna a disposizione di mister Bommino dopo aver scontato le tre giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo dopo la sfida col Palermo: «Sono state tre settimane molto lunghe, non vedevo l’ora finissero. Sono pronto ad aiutare la squadra a fare bene, sono a completa disposizione del mister».

Arbitri della contesa i sigg. Mattia Landi di Prato e Andrea Guadagnini di Castelfranco Veneto; cronometrista il sig. Francesco Chimienti di Bari.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp