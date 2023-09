Pallamano A/Gold: insidiosa trasferta trentina per Conversano

Seconda trasferta della stagione per Conversano, che nella serata di sabato 23 settembre sarà impegnata sul parquet del Palavis con il Pressano per la 3a giornata di andata.

La squadra trentina, allenata da Alain Fadanelli subentrato ad Alessandro Fusina, passato al Rubiera, ha conquistato un punto in due gare frutto del pareggio proprio con Rubiera e della sconfitta a Bressanone.

Tuttavia, la trasferta trentina è da diversi anni una delle più insidiose e mai da sottovalutare considerato il blasone e il roster del club giallonero. In estate sono arrivati due terzini del calibro di Hamouda, proveniente da Sassari e Fraj da Fondi i quali hanno affiancato lo zoccolo duro pressanese che in estate ha saluto lo storico capitano Giongo.

“Il Pressano è sempre una squadra ostica soprattutto in casa – dichiara il centrale biancoverde Ignazio Degiorgio alla vigilia -, ma dobbiamo dimostrare di avere molta fame, anche più di loro. Èinnegabile che ciò che è accaduto lo scorso anno debba darci una carica in più soprattutto in queste trasferte insidiose. Il Pressano ha cambiato molto, compreso la guida tecnica, ma ha dei giocatori molto forti soprattutto sulla linea dei terzini con l’arrivo di Hamouda da Sassari. Servirá il miglior conversano”.

