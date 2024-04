Pallamano A/Gold: Fasano torna in testa alla classifica

La Sidea Group Junior Fasano vince per 36-32 il match della 22a giornata contro lo Sparer Eppan, e torna in testa alla classifica della Serie A Gold grazie alla concomitante sconfitta del Brixen a Cassano Magnago.

Partita frizzante e viva fino ai secondi finali quella disputata nel Palazzetto dello Sport di Vigna Marina, il cui parquet ha visto affrontarsi due compagni vicine nel punteggio per larghi tratti dell’incontro.

Nonostante l’equilibrio però, di fatto giunge al 6’ l’ultima parità (5-5), con i padroni di casa che si portano prima sul +2 (7-5 al 9’) e poi sul +5, con un break di 4-0 realizzato tra il 17’ e il 20’ (da 10-9 a 14-9).

Nel finale di frazione, gli ospiti ricuciono fino al -3 (16-13all’intervallo), con il distacco che resta pressoché invariato anche nella prima parte della ripresa (20-17 al 36’), fino al nuovo allungo della Junior, che a metà del secondo tempo si spinge sino al +6 (26-20).

La gara sembra indirizzata, ma gli alto-atesini non demordono, riportandosi subito sul -3 (26-23 al 46’) e impensierendo poi fino alla fine i campioni d’Italia in carica, avvicinati ulteriormente sul 33-31 al 57’. L’Eppan nei secondi finali avrebbe anche l’occasione di ridurre ulteriormente il distacco, ma i fasanesi sono più lucidi e la chiudono sul 36-32, risultato che, come anticipato, restituisce il primato a Flavio Messina e compagni, pienamente arbitri del proprio destino nelle ultime quattro giornate della regular season.

La difesa del miglior piazzamento possibile in vista dei Play-off Scudetto (con il vantaggio del fattore campo), partirà sabato prossimo dall’insidiosa trasferta di Lavis in casa del Pressano, squadra in piena lotta per la corsa salvezza e protagonista di un buon girone di ritorno.

”Questa partita è l’ulteriore dimostrazione che è necessario per noi giocare sempre al 100%, per portare a casa la vittoria e oggi sul 26-20 abbiamo prematuramente ed erroneamente pensato di aver già vinto, con 15’ ancora da giocare, causandoci un finale che avrebbe dovuto essere più tranquillo – dichiara coach Vito Fovio -. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e della nostra capacità di poter vincere contro chiunque, ma al contempo dobbiamo sapere che, con questi passaggi a vuoto, possiamo avere difficoltà contro tutti. Pertanto occorrerà mostrare per 60’ il giusto atteggiamento nella prossima gara di Lavis, che considero già da tempo, insieme alla trasferta, poi vittoriosa, di Trieste, come la sfida decisiva per la nostra classifica nella regular season. Ancor più dopo i risultati di oggi, siamo padroni del nostro destino, esappiamo quanto è importante arrivare primi, in particolar modo con l’equilibrio di questo campionato. Dunque sarà fondamentale preparare al meglio il match contro il Pressano, e soprattutto vincerlo”.

Sidea Group Junior Fasano-Sparer Eppan 36-32 (16-13 p.t.)​

Sidea Group Junior Fasano: Ciaccia, Torbjorsson 1, Angiolini 3, Pugliese 13, Leban, Messina 1, Nardeli, Gallo, Cantore 3, Marinho Da Cunha 7, Beharevic, Knezevic 8, Legrottaglie, Corcione, Rubino. All. Vito Fovio.​

Sparer Eppan: Bortolot 1, Loncaric 5, Singer, Goux 6, Soelva, Wiedenhofer, Eizans, Morandell, Bernard, Zanutto Felippe 4, Lollo 2, Matzneller, Marques Cunha 14, Pliger, Rainer. All.mOtto Forer.

Arbitri: Simone-Monitillo.

Risultati del 9° turno di ritorno: Teamnetwork Albatro-Conversano 30-28, Carpi-Alperia Black Devils 24-29, Bozen-Trieste 31-28, Secchia Rubiera-Macagi Cingoli 34-41, Cassano Magnago-Brixen 30-24, Sidea Group Junior Fasano-Eppan 36-32, Raimond Ego Sassari-Pressano (si gioca oggi alle 18.45).

Classifica: Sidea Group Junior Fasano 37, Brixen 36, Alperia Black Devils 34, Bozen 32, Conversano 31, Cassano Magnago 30, Raimond Ego Sassari* 27, Teamnetwork Albatro 16, Sparer Eppan 15, Macagi Cingoli 14, Trieste 12, Pressano* 9, Secchia Rubiera 7, Carpi 6. *Una partita in meno.

Prossima giornata (23a – 13/04): Macagi Cingoli-Carpi, Conversano-Cassano Magnago, Trieste-Secchia Rubiera, Alperia Black Devils-Teamnetwork Albatro, Sparer Eppan-Bozen, Brixen-Raimond Ego Sassari, Pressano-Sidea Group Junior Fasano (ore 20).

