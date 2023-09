Pallamano A/Gold: Conversano, big match col Bressanone

Settimana di altissima concentrazione in casa biancoverde in vista del primo scontro diretto della stagione. Ospiti di Lupo e compagni saranno gli altoatesini del Bressanone, una delle corazzate di questo campionato, vincitori della Coppa Italia in carica.

La squadra allenata da Davor Cutura ha rinnovato in modo consistente il roster della passata stagione sostituendo diversi giocatori, tra i quali i due nazionali italiani Bulzamini e Dapiran, con altri giocatori molto forti del calibro di Tomas Canete, ex Fondi, del brasiliano Paulo Vinicius e del terzino slovacco Marek Korbel. Senza dimenticare i fratelli Ardian e Endrit Iballi, Stefano Arcieri, Martin Sonnerer e Mate Volarevic a completare una formazione certamente tra le più attrezzate per la vittoria finale.

Il Conversano, ancora privo del terzino svedese Nelson, è reduce dalla terza vittoria consecutiva conquistata sul campo del Pressano e consapevole che dovrà disputare la miglior partita per portare a casa la vittoria, potendo contare sull’apporto del proprio pubblico che non farà mancare il calore dei grandi appuntamenti.

“Mi aspetto una delle partite più belle del campionato ma anche una tra le più difficili” – commenta Carlo Sperti intervenuto durante l’appuntamento settimanale di Tiro Franco – “il Brixen è una squadra completa, con tanti giocatori molto forti, un Tomas Canete in stato di grazia dal punto di vista realizzativo ed uno dei portieri più decisivi d’Italia (Volarevic ndr). Sarà certamente una delle favorite alla vittoria finale del campionato. Noi dobbiamo limitare gli errori di Pressano ed affidarci alla spinta del nostro pubblico che in queste gare è sempre un fattore determinante!”

Appuntamento da non perdere, dunque, sabato alle 18.30 dal PalaSan Giacomo. Diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball raggiungibile tramite lapagina www.pallamano.tv .

