Pallamano, a Fasano Italia-Serbia per qualificazioni a Europei 2026

Il Palazzetto dello Sport di Fasano ospiterà la gara internazionale di pallamano tra Italia e Serbia, debutto casalingo degli azzurri nel Gruppo 4 di qualificazione agli EHF EURO 2026. Il match, in programma per il prossimo 10 novembre, segnerà la prima volta della Nazionale italiana di pallamano in gara ufficiale a Fasano.

Questo evento rappresenta un riconoscimento alla Junior Fasano, team Campione d’Italia e club più vincente dell’ultimo decennio. Il Palazzetto dello Sport si è fatto attendere, ma sta finalmente regalando emozioni agli appassionati. L’opportunità di ospitare una partita di questa importanza sottolinea ulteriormente il prestigio e l’impegno della città nel promuovere lo sport a tutti i livelli.

Fasano è pronta ad accogliere tifosi e appassionati per sostenere la Nazionale italiana di pallamano in questa sfida decisiva. Non perdete l’occasione di vivere una serata di sport e passione, in un’atmosfera unica e coinvolgente. ​Le informazioni relative all’orario del fischio d’inizio ed ai biglietti saranno pubblicate prossimamente.

