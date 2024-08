Pallamano A/Gold, Junior Fasano: tesserato Matias Beorlegui

Farà parte dell’elenco degli atleti a disposizione di mister Domenico Iaia anche il pivot italo- argentino Matias Beorlegui, lo scorso anno protagonista con il Secchia-Rubiera. Il classe ’99 vestirà la maglia biancazzurra dopo aver indossato in patria la divisa del Ferro Carril Oeste, prima dell’arrivo in Italia alla vigilia del precedente campionato. “Sono contento per il mio arrivo in una delle piazze storiche della pallamano italiana – dichiara Beorlegui – un club in cui hanno giocato e fatto la storia tanti argentini. Sono molto carico in vista dell’inizio della stagione, non vedendo l’ora di cominciare a sentire il calore dei nostri tifosi”.

