Il mesagnese Dell’Aquila in corsa per il bronzo olimpico nel taekwondo

Combatterà per la medaglia di bronzo Vito dell’Aquila, campione olimpico uscente nel taekwondo categoria sotto i 58 chilogrammi, alle Olimpiadi di Parigi.

L’atleta mesagnese è stato sconfitto nettamente in semifinale dall’azero Magomedov. Primo round in equilibrio sino al colpo alla testa subito da Dell’Aquila con il quale l’azero chiude sull’8 a 4. Nel secondo round ancor più netta la superiorità di Magomedov che chiude sull’11 a 0 spegnendo il sogno di finale del mesagnese.

Dell’Aquila tornerà in gara in serata (alle 20,43 al Grand Palais) per conquistare la medaglia di bronzo contro il tunisino Jendoubi.

