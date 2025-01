Palagiano, scontro auto-camion e il mezzo pesante si ribalta

PALAGIANO – Un camion ribaltato sull’asfalto ormai consumato. E’ la scena a cui hanno assistito i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale a Palagiano, in contrada Conca d’Oro, nella tarda mattinata di oggi.

Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe registrato uno scontro tra un furgone e una vettura Opel ad un incrocio: dopo il violento impatto il camion, che trasportava un carico d’agrumi, sarebbe finito in una cunetta che ne avrebbe causato il ribaltamento. Feriti in modo non grave i due conducenti.

I Vigili del Fuoco, accorsi prontamente, hanno provveduto a rimuovere il mezzo ribaltato. Toccherà alla Polizia Locale stabilire l’esatta dinamica dello scontro.

