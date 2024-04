In ottomila a Bari per la DeeJay Ten

BARI – Clima clemente più alla partenza che all’arrivo ma anche quest’anno la Deejay Ten è stata portata a casa. Seconda tappa annuale delle maratone organizzate dalla radio milanese diretta da Linus, al secolo Pasquale di Molfetta, con tutta la crew che direttamente da via Massena è arrivata nel capoluogo pugliese per inondare il lungomare e Bari vecchia con il lungo serpentone ciclamino e azzurro tiffany in base al percorso da 5 o 10 chilometri. Alla partenza – come ormai consuetudine – insieme al direttore artistico, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e l’assessore allo sport Pietro Petruzzelli. Ma la festa – come più volte ribadiscono gli organizzatori – l’hanno fatta i baresi che in migliaia, anche quest’anno, sono arrivati nel centro del capoluogo per prendere parte alla manifestazione

