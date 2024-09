Otranto: ritrovato in mare il corpo senza vita di un uomo

Nella mattinata di venerdì 6 settembre, nelle acque antistanti il lido “La Castellana” a Otranto (Lecce), è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. La vittima, che indossava un costume da bagno, non è ancora stata identificata, poiché non sono stati trovati documenti. L’allarme è stato dato da un bagnante, e la Guardia Costiera è intervenuta per recuperare il corpo. Si tratta di un uomo caucasico, con un’età stimata tra i 60 e gli 80 anni. Le autorità stanno cercando di fare chiarezza sull’accaduto.

