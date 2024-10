Ostuni: sorvegliato speciale beccato con la droga, arrestato

La Polizia di Brindisi ha arrestato un 61enne pregiudicato di Ostuni, accusato di possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio e di violazione degli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato trovato in possesso di circa 150 grammi di anfetamina, 0,5 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento e la suddivisione in dosi.

L’indagine, condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni, ha permesso di cogliere il pregiudicato in flagranza di reato. Solo la settimana scorsa, durante i controlli straordinari disposti dal Questore Giampietro Lionetti a Ostuni e Ceglie, l’uomo era stato già denunciato per reati simili.

Il Pubblico Ministero, valutati gli elementi raccolti, ha disposto l’accompagnamento dell’arrestato presso la Casa Circondariale di Brindisi, dove attenderà il giudizio di convalida.

