Ospedale Bisceglie, Avis dona strumentazione per telecardiologia

BISCEGLIE – Nuova strumentazione per la telecardiologia presso l’ospedale di Bisceglie. Il servizio di controllo e analisi è stato donato dal presidio cittadino dell’Avis e servirà a monitorare i donatori di sangue nelle fasi che precedono il prelievo.

Un nuovo passaggio della collaborazione tra il nosocomio biscegliese e l’associazione, che suggella il fine comune di assistenza e supporto delle riserve sanguigne in struttura. La telecardiologia è già attiva da lunedì 25 settembre, con il servizio di refertazione che sarà curato dal reparto di Cardiologia diretto dal dottor Luigi Minervini. Sarà possibile analizzare due donatori al giorno, dalle 11 alle 12, nelle giornate di lunedì, venerdì e sabato. I riscontri clinici saranno inviati via mail ai diretti interessati.

Grande soddisfazione per l’ospedale di Bisceglie, per l’Avis e per l’intera ASL della sesta provincia pugliese, che anche durante l’estate ha sostenuto le iniziative in città per la donazione sanguigna e la sensibilizzazione di pazienti e donatori. Un segnale di crescita importante sia in termini di risorse, sia sotto il profilo della prevenzione.

