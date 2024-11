Oria, auto in fiamme nel centro abitato: paura in via Latiano

ORIA – Auto in fiamme su via Latiano, ad Oria. L’incendio, per cause tutte da accertare ma con ogni probabilità causate da un corto circuito, si è verificato intorno alle 19 di oggi, martedì 12 novembre. Sul posto, per lo spegnimento del rogo, i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e i carabinieri della locale stazione. Il mezzo, una Lancia Y parcheggiata sulla pubblica via, a pochi metri dal monumento in memoria delle vittime di caporalato, ha subito danni importanti nella parte anteriore. Indagini in corso.

