Palo del colle, fiamme in capannone smaltimento rifiuti

PALO DEL COLLE – È divampato intorno alle 2 di questa notte l’incendio che ha coinvolto un capannone alla zona industriale di Palo del colle, nel Barese. Si tratta di un’azienda che si occupa di smaltimento rifiuti e l’aerea interessata non è inferiori ai tremila metri quadri

Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco oltre all’autobotte. Tre squadre cittadine, una squadra di Molfetta in supporto anche mezzi e uomini da Taranto e Barletta. In arrivo in supporto anche un ulteriore autobotte da Caserta. In campo attualmente ci sono oltre trenta Vigili del Fuoco per domare un rogo immenso che durerà giorni.

Le fiamme, nere e dense, sono visibili da lunga distanza. Nelle prossime ore saranno definite le cause che hanno portato al rogo. Al momento nessuna pista è esclusa. Presenti anche carabinieri e polizia locale.

