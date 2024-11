Minervino: sequestrati 350kg di esplosivo, due arresti

Un importante sequestro di materiale esplosivo ha avuto luogo nelle campagne di Minervino Murge, dove i carabinieri hanno intercettato un furgone sospetto contenente circa 350 kg di esplosivi, suddivisi in 1.500 ordigni. L’allarme è stato dato dal Comandante della Stazione Carabinieri locale, che, libero dal servizio, ha notato il veicolo aggirarsi per le strade del Comune Murgiano e ha subito allertato la pattuglia in servizio.

Quando il mezzo è stato individuato, il conducente, alla vista dei carabinieri, ha tentato di sfuggire, dando vita a un inseguimento ad alta velocità conclusosi sulla SP3, all’incrocio con la SP231 in direzione Andria. Dopo aver perso il controllo del veicolo e finendo fuori strada, i due occupanti del furgone, entrambi giovani incensurati di Barletta (rispettivamente di 27 e 20 anni), hanno tentato la fuga a piedi ma sono stati bloccati dagli agenti.

Durante la perquisizione, resa più sicura dalla presenza del Nucleo Artificieri/Antisabotaggio di Bari, è stata confermata l’alta pericolosità del materiale esplosivo rinvenuto. Tra gli ordigni, 132 risultavano di fabbricazione artigianale e particolarmente letali, simili a quelli utilizzati per gli assalti ai bancomat.

I due barlettani sono stati arrestati con l’accusa di porto e detenzione di materiale esplodente e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Trani, sono stati condotti presso la casa circondariale della città.

