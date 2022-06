Roma – Da Mozart a Vivaldi passando per Rossini con la voce della soprano Claudia Urru. Sono alcuni dei brani che hanno riecheggiato nel chiostro di palazzo Valdina a Roma eseguiti dai professori d’orchestra dell’ICO Magna Grecia di Taranto diretti dall’on. Michele Nitti. E si perché eccezionalmente nell’ensable si sono mescolati parlamentari e musicisti in occasione della “Festa della Musica”. Un evento che ogni anno celebra la Musica in numerose città italiane. Questa ventottesima edizione è stata dedicata alla memoria di David Sassoli, giornalista e politico italiano scomparso lo scorso gennaio. Per l’occasione è stata anche consegnata una targa ricordo. È così che parlamentari di ogni schieramento politico si sono ritrovati a suonare anche accompagnati dai figli in un evento più unico che raro.