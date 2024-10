Ora solare e insonnia: i consigli di Coldiretti per un passaggio sereno

Con il ritorno dell’ora solare nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, circa mezzo milione di pugliesi che soffrono di insonnia potrebbero sperimentare disagi come ansia, nervosismo, malumore, mal di testa e tensione muscolare. È quanto afferma la Coldiretti Puglia, suggerendo che un aiuto per affrontare il cambio di orario può arrivare dall’alimentazione.

Per un passaggio più morbido, Coldiretti consiglia di consumare alimenti come pane, pasta, riso, lattuga, radicchio, aglio, formaggi freschi, uova bollite, latte caldo e frutta dolce, tutti elementi che favoriscono il sonno. Al contrario, cibi conditi con curry, pepe, paprika e sale in eccesso, così come salatini, alimenti in scatola e minestre con dado da cucina, possono rendere più difficile addormentarsi.

L’associazione sottolinea che la dieta è strettamente legata alla qualità del sonno: si fatica ad addormentarsi sia a stomaco vuoto che con eccessi alimentari, soprattutto se si consumano cibi pesanti o eccitanti.

La Coldiretti ha elaborato un vademecum sugli alimenti da preferire e quelli da evitare per prevenire il “jet lag da cuscino”: meglio evitare cioccolato, cacao, tè, caffè e superalcolici, poiché possono compromettere la qualità del riposo. È importante limitare il sodio durante la cena, evitando curry, pepe, paprika, salatini e cibi in scatola.

Alimenti come pasta, riso, orzo e pane, che contengono triptofano, stimolano la produzione di serotonina, l’ormone del benessere che favorisce il rilassamento. Anche legumi, uova bollite, carne, pesce e formaggi freschi sono indicati per una dieta serale. Tra le verdure, lattuga, radicchio, aglio, zucca, rape e cavoli sono consigliati per le loro proprietà sedative.

Infine, un bicchiere di latte caldo prima di coricarsi e dolci ricchi di carboidrati semplici possono ridurre stress e favorire un sonno tranquillo, così come infusi e tisane dolcificate con miele che creano un’atmosfera rilassante.

