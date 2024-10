Papà pugliese conquista Venezia per amore del figlio

Domenico Di Biase, per tutti Mimmo, originario di Trinitapoli (BAT), ha già vinto la sua maratona personale. Domenica correrà i 10 km della Venice Marathon per suo figlio Michele, affetto da diabete di tipo 1, ma il suo vero successo è arrivato con la chiusura della raccolta fondi sulla piattaforma Rete del Dono a favore della Fondazione Italiana Diabete (FID). Grazie all’impegno instancabile, Mimmo ha raccolto quasi 7.000 euro, diventando il primo classificato tra i singoli partecipanti e stabilendo un record di solidarietà alla Venice Marathon.

La mobilitazione della comunità pugliese è stata straordinaria, sostenendo Mimmo e la sua causa. Mimmo, con il suo risultato, dimostra quanto amore e dedizione possano fare la differenza, raccogliendo fondi per garantire un futuro migliore a chi vive con il diabete di tipo 1.

La sua storia è un esempio di amore paterno e determinazione: per far sentire il figlio meno solo nella sua lotta, si è persino tatuato sul braccio un sensore per la glicemia, identico a quello che Michele deve indossare ogni giorno. Da mesi si è dedicato con passione alla raccolta fondi, organizzando eventi come tornei di calcio e coinvolgendo l’intera regione.

La partecipazione di Mimmo alla Venice Marathon, insieme a quella di Giorgia, un’altra mamma impegnata nella stessa causa, è un simbolo della battaglia quotidiana che tanti genitori affrontano contro il diabete di tipo 1, una malattia autoimmune che colpisce molti bambini in Italia e li costringe a una vita di continue terapie insuliniche.

La Fondazione Italiana Diabete (FID), nata 15 anni fa da genitori di bambini con diabete di tipo 1, continua a sostenere la ricerca per trovare una cura definitiva, finanziando progetti come il trapianto di isole pancreatiche e le terapie geniche. Un importante traguardo raggiunto dalla FID è l’approvazione della legge per lo screening pediatrico nazionale per il diabete di tipo 1 e la celiachia, un primato mondiale.

La corsa di Mimmo è un invito alla solidarietà: un appello a sostenere la ricerca e dare speranza a chi convive con il diabete di tipo 1. Per ulteriori informazioni e per contribuire, visitate il sito della Fondazione Italiana Diabete: www.fondazionediabete.org.

Cos’è il diabete di tipo 1?

Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario attacca le cellule pancreatiche che producono insulina. Non esiste ancora una cura definitiva e l’unico modo per sopravvivere è un complesso regime di iniezioni di insulina quotidiane. La malattia, che spesso colpisce i bambini, richiede una gestione attenta e costante, rendendo la vita dei pazienti e delle loro famiglie estremamente impegnativa.

