Opere pubbliche, l’assessore Galasso da Bari a Foggia

BARI – L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore, in concomitanza con la presentazione della nuova Giunta Comunale di Foggia, ma i bene informati già annunciano la presenza dell’assessore barese Giuseppe Galasso tra i delegati della neosindaca del capoluogo dauno, Maria Aida Episcopo. L’ingegnere dell’Anas prestato alla politica per due consiliature – quelle targate Antonio Decaro – a quanto pare è a un passo dall’assise foggiana, città dal quale giornalmente fa il pendolare per raggiungere il capoluogo. Secondo indiscrezioni sarebbe molto motivato ed entusiasta, desideroso di lanciarsi in questa nuova sfida. Il suo profilo avrebbe letteralmente folgorato la sindaca Maria Aida Episcopo già durante la campagna elettorale.

Galasso starebbe lasciando un assessorato di peso, quello alla Infrastrutture e Opere Pubbliche, ruolo che durante il decennio di Michele Emiliano come primo cittadino di Bari, aveva ricoperto lo stesso Decaro e che dovrebbe ricoprire anche a Foggia. Che ne sarà adesso della delega? I ben informati dicono che possa tornare nelle mani del sindaco per questi ultimi sei mesi di mandato oppure potrebbe essere acquisita dal vicesindaco ed ex rettore del Poliba, Eugenio Di Sciascio.

