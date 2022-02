BAT – I Carabinieri del Comando Provinciale della BAT sono al lavoro per dare esecuzione di 11 provvedimenti definitivi di carcerazione, nell’ambito dell’operazione Red Eagles conclusa nel 2015 e passata dai diversi iter giudiziari fino al 2022.

Le indagini, durate circa due anni, consentirono alle forze dell’ordine di sequestrare 20 kg di cocaina, più di una tonnellata di marijuana e un arsenale di 47 armi di vario genere. Un mercato che non si estendeva soltanto sul territorio delle province pugliesi, ma anche in Albania, in Sicilia e nelle principali città italiane. L’operazione, inoltre, permise di sventare un sequestro di persona a scopo estorsivo organizzato dai malviventi. Dei provvedimenti emessi, 7 consistono nella carcerazione e 4 nella reclusione con contestuale sospensione della pena, con condanne da 6 mesi a 15 anni e 10 mesi.

Ad essere colpiti sono stati tre sodalizi criminali tra Cerignola, Andria e Trani, con diramazioni anche a Barletta, Canosa e Orta Nova. Le condanne sono arrivate dopo il rigetto del ricorso in Cassazione chiesto dai condannati.