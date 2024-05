Operazione in Mar Piccolo, Melucci ringrazia la Guardia Costiera

“È con grande gratitudine che esprimo il mio più sincero plauso per l’eccezionale operazione condotta nel Mar Piccolo. L’impegno, la tempestività e la dedizione dimostrati nel proteggere la nostra preziosa biodiversità marina, in particolare i cavallucci marini rilasciati di recente, sono un esempio di eccellenza e di servizio alla comunità”. Lo scrive in una nota Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, a proposto dell’operazione condotta dalla Guardia Costiera contro la pesca illegale.

“Il vostro immediato intervento ha non solo salvaguardato questi delicati esemplari, ma ha anche preservato l’integrità dell’intero ecosistema del Parco Regionale del Mar Piccolo. Le azioni illecite non possono trovare posto nella nostra terra e, grazie alla vostra vigilanza, possiamo sperare in un futuro più sicuro e sostenibile per il nostro ambiente marino”, aggiunge.

“La città di Taranto è fiera delle vostre azioni, confermatesi fondamentali per il benessere della nostra comunità e per la tutela del patrimonio naturale che ci circonda”, conclude Rinaldo Melucci.

