Polizia sequestra 13kg di hashish nel tarantino, un arresto

In un’articolata operazione antidroga, la Polizia ha sequestrato 13 kg di hashish e arrestato un 28enne del posto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, il personale della Squadra Mobile, con l’ausilio del team Cinofili della Polizia di Frontiera di Brindisi, ha effettuato un controllo nell’abitazione di un giovane con precedenti per spaccio.

Grazie al cane antidroga, i poliziotti hanno trovato in una stanza adiacente al solaio due panetti di hashish del peso complessivo di circa 180 grammi, un bilancino di precisione con tracce della sostanza e 130 euro in banconote di piccolo taglio. Il ritrovamento ha insospettito ulteriormente gli investigatori, che hanno deciso di approfondire la perquisizione.

Dopo aver recuperato una chiave nell’auto del giovane, i poliziotti hanno aperto i garage circostanti, trovando conferma dei loro sospetti: in uno di questi, sotto il sellino di un grosso scooter, gli agenti hanno recuperato 130 panetti di hashish confezionati in buste di cellophane sottovuoto, per un peso complessivo di poco meno di 13 chilogrammi.

Il 28enne è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Taranto una volta trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author