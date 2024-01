Ondata di criminalità a Cerignola: sindaco chiede rinforzi

Francesco Bonito, sindaco di Cerignola, si è rivolto al prefetto di Foggia per manifestare la sua profonda preoccupazione per una serie di episodi delinquenziali che hanno scosso la tranquillità della città negli ultimi giorni tra rapine a mano armata, furti d’auto, intrusioni in appartamenti e danneggiamenti di beni pubblici.

Particolare riferimento a una rapina violenta in una tabaccheria del centro, dove i giovani titolari sono stati costretti a subire l’aggressione in presenza della loro figlioletta di 7 anni. Altri episodi includono l’attacco a uno studio oculistico e a due attività commerciali di articoli per la casa.

La città è stata colpita da una rapida escalation di crimini, alimentando la preoccupazione e l’insicurezza tra la popolazione e i commercianti. Il sindaco ha chiesto un immediato rafforzamento delle forze dell’ordine, esprimendo il desiderio di incontrare il prefetto, insieme all’assessore comunale alla sicurezza, per discutere e rappresentare in modo più dettagliato la gravità della situazione di Cerignola. L’appello riflette l’urgente necessità di azioni concrete per garantire tranquillità alla comunità.

