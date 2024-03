Omicidio di Taurisano, convalidato l’arresto del marito

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 57enne d Taurisano, assistito dagli avvocati Davide Micaletto e Luca Puce. che intorno alle 12:30 di mercoledì si è presentato dinanzi alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce Giulia Proto per l’interrogatorio di convalida dell’arresto, chiesto dalla pm Giorgia Villa in seguito all’omicidio della moglie Aneta Danelczyk.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna è stata uccisa con cinque coltellate nel pomeriggio di sabato 16 marzo, in un’abitazione di via Luigi Corvaglia, a Taurisano. Ad accoltellare a morte la moglie sarebbe stato presumibilmente dal marito, che l’avrebbe aggredita al termine di una colluttazione. A raccontare quanto accaduto sarebbe stato proprio il coniuge, che si sarebbe costituito pochi minuti dopo l’episodio, presentandosi al locale commissariato di pubblica sicurezza, diretto dal vicequestore Salvatore Federico.

Per l’uomo, al termine di un lungo interrogatorio che si è protratto fino a tarda serata presso il commissariato taurisanese, durante il quale aveva dichiarato di non ricordare nulla di quando accaduto, era stato disposto l’arresto, ed il 57enne era stato condotto presso la casa circondariale di Lecce.

Ora, a distanza di tre giorni dall’episodio la gip Giulia Proto ha convalidato la misura chiesta dalla pm per il 57enne, accusato di omicidio aggravato dall’uxoricidio e tentato omicidio nei confronti della vicina di casa, rimasta ferita in seguito al tentativo di separare i coniugi durante la colluttazione.

Mercoledì, presso l’obitorio del “Vito Fazzi” di Lecce, sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Aneta Danelczyk dal medico legale Roberto Vaglio.

