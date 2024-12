Olio “solidale” del Comune di Trani, donati 200 kg

E’ stato consegnato a Palazzo di Città l’olio solidale della Città di Trani, ricavato dalle circa duecento piante fruttifere di ulivo comunali localizzate lungo le strade della città, come in via Falcone, via Borsellino, Piazza Nassiriya e via Sant’Annibale Maria di Francia. Un progetto di contrasto allo spreco di risorse alimentari, di sostegno alla pratica del riciclo, alla solidarietà e alla corretta alimentazione, favorevolmente accolto dall’Amministrazione che ha concesso l’autorizzazione ad associare all’iniziativa lo stemma della Città di Trani, consentendo l’uso del logo comunale sulle etichette apposte nella fase di confezionamento dei circa 200 kg di olio prodotti.

