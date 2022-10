LECCE – Prorogare a fine 2023 i termini per la verifica del mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese, in scadenza a dicembre 2022, è la richiesta urgente che Federterziario Lecce fa alla Regione Puglia per scongiurare la revoca parziale delle sovvenzioni concesse dalla Regione alle imprese che presentavano domanda di agevolazione per progetti di investimento per coprire carenze di liquidità legate a danni causati dalla pandemia. Una revoca che comporterebbe nuovi oneri per le imprese che da mesi denunciano la mancanza di personale che sta limitando la produttività.