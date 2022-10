LECCE – Nel giorno in cui è iniziata la distribuzione dei vaccini antinfluenzale a lecce sono tronati a colpire i “no vax” con scritte oltraggiose contri i medici sui muri del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale in Viale Don Minzoni, una scelta forse non casuale considerando che in questa sede che tra le altre funzioni si organizzano anche i vaccini.

Gli autori hanno agito nella notta e di prima mattina, quando il personale di si è accorto di quanto avvenuto ha subito avvertito la questura, la polizia ha quindi avviato le indagini per risalire ai responsabili, utili potranno essere anche le telecamere presenti in zona, nel frattempo le scritte sono state tolte.

Da parte dell’Asl profondo rammarico per il fatto.